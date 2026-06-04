Mille miglia 2026, percorso, tappe e programma

Al via martedì 9 giugno la 44^ rievocazione della Freccia Rossa che attraverserà gran parte della Penisola per un totale di 2.000 km, 144 prove cronometrate e 8 prove di media. Partenza e ritorno da Brescia, con il giro di boa a Roma e la risalita nuovamente verso il nord. Tantissimi i gioielli su ruote che sfrecceranno lungo il percorso, con equipaggi provenienti da 33 paesi diversi

E’ tutto pronto per l’edizione 2026 della 1000 Miglia. La rievocazione della Freccia Rossa prenderà ufficialmente il via il 9 giugno da Brescia, con la partenza fissata per le 11.30: in quel momento le auto partecipanti sfileranno sulla rampa di viale Venezia per poi mettersi in marcia per le prime tappe previste da questa 44^ edizione.

Il percorso e i partecipanti La 1000 Miglia 2026 si snoderà per quasi 2.000 km, con 144 prove cronometrate e 8 prove di media previste. La Freccia Rossa vedrà la partecipazione di alcuni dei gioielli su ruote più esclusivi, come ad esempio 27 Alfa Romeo sportive anteguerra. Il convoglio celebra la storia del marchio attraverso le iconiche 6C 1500, 1750 SS e GS che trionfarono con Campari e Nuvolari tra il 1928 e il 1930. Presenti anche diverse Ferrari da competizione, tra le quali 166 MM, 250 MM e 340 America. Saranno presenti anche 79 vetture “Participant”, cioè auto che hanno materialmente preso parte alla 1000 Miglia di velocità fra il 1927 e il 1957. Approfondimento 1000 Miglia 2026, si parte il 9 giugno. Svelato il percorso

Le prime tappe della 1000 Miglia 2026 Anche per il 2026 viene confermato il percorso ad otto, ripristinato di recente. Si parte dunque il 9 giugno, puntando verso la Val Trompia e la Val Gobbia con un passaggio inedito a Lumezzane per il primo pranzo in gara; il convoglio proseguirà poi attraverso la Val Sabbia, il Garda e la Valtenesi per poi spostarsi in Veneto fra Soave, Vicenza e la conclusione di tappa a Padova. Mercoledì 10 giugno ci sarà il passaggio da est a ovest, con le vetture che attraverseranno Ferrara, Modena e Reggio Emilia e il Passo dell’Abetone per poi scendere verso Montecatini Terme. Approfondimento 1000 Miglia, ecco il calendario degli eventi internazionali

Il passaggio a roma Giovedì 11 giugno entrerà nel cuore della Toscana con Lucca, Pietrasanta, Pisa, Pontedera, Peccioli, il pranzo nella storica piazza del Campo a Siena e la Val d’Orcia. Passaggio poi ai laghi di Bolsena e Vico per arrivare a Roma, giro di boa della corsa. Venerdì 12 giugno inizierà la risalita: il convoglio passerà a Terni, Foligno, Assisi per omaggiare gli 800 anni dalla morte di San Francesco, Gualdo Tadino e Gubbio per il pranzo. Dopo la sosta i partecipanti attraverseranno la Gola del Furlo e la Repubblica di San Marino, concludendo la giornata a Rimini. Approfondimento 1000 Miglia, oltre 400 modelli nell'ultima edizione