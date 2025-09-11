1000 Miglia, ecco il calendario degli eventi internazionali

Sei appuntamenti in diverse località del mondo, tra settembre 2025 e maggio 2026, per la “corsa più bella del mondo” che gireà tra Europa, Medio Oriente, Stati Uniti e Asia Orientale, rafforzando il percorso di internazionalizzazione del marchio 1000 Miglia

Dalle Alpi austriache al Peloponneso, dalla Greater Bay Area cinese ai panorami arabi tra Emirati e Oman, fino alle coste della Florida e ai passi della Svizzera. Sei appuntamenti, tra settembre 2025 e maggio 2026, porteranno lo spirito della 1000 Miglia targata Freccia Rossa, in Europa, Medio Oriente, Stati Uniti e Asia Orientale.

Due i diversi format di evento: WARM UP (numero limitato di partecipanti, giornate di training, prove e una gara conclusiva per apprendere e approfondire le tecniche delle gare di regolarità) ed EXPERIENCE (numero più elevato di partecipanti, eventi creati con grande attenzione e visibilità ai territori).

"Fin dalle sue origini" dichiara Fulvio D’Alvia, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl "la 1000 Miglia ha rappresentato l’espressione dello spirito che ha reso unica la competizione e inconfondibile il suo marchio, la storica Freccia Rossa, ed è in questo cammino che il brand continua a rinnovarsi e rinnovare, mosso da grandi obiettivi: proteggere l’heritage 1000 Miglia ed estenderne la notorietà fino a diventare un sinonimo dell’eccellenza italiana a livello mondiale".