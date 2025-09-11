1000 Miglia, ecco il calendario degli eventi internazionali

Sei appuntamenti in diverse località del mondo, tra settembre 2025 e maggio 2026, per la “corsa più bella del mondo” che gireà tra Europa, Medio Oriente, Stati Uniti e Asia Orientale, rafforzando il percorso di internazionalizzazione del marchio 1000 Miglia
Dalle Alpi austriache al Peloponneso, dalla Greater Bay Area cinese ai panorami arabi tra Emirati e Oman, fino alle coste della Florida e ai passi della Svizzera. Sei appuntamenti, tra settembre 2025 e maggio 2026, porteranno lo spirito della 1000 Miglia targata Freccia Rossa, in Europa, Medio Oriente, Stati Uniti e Asia Orientale.
Due i diversi format di evento: WARM UP (numero limitato di partecipanti, giornate di training, prove e una gara conclusiva per apprendere e approfondire le tecniche delle gare di regolarità) ed EXPERIENCE (numero più elevato di partecipanti, eventi creati con grande attenzione e visibilità ai territori).
"Fin dalle sue origini" dichiara Fulvio D’Alvia, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl "la 1000 Miglia ha rappresentato l’espressione dello spirito che ha reso unica la competizione e inconfondibile il suo marchio, la storica Freccia Rossa, ed è in questo cammino che il brand continua a rinnovarsi e rinnovare, mosso da grandi obiettivi: proteggere l’heritage 1000 Miglia ed estenderne la notorietà fino a diventare un sinonimo dell’eccellenza italiana a livello mondiale".
Gli eventi internazionali
1000 MIGLIA WARM UP AUSTRIA - 11/14 SETTEMBRE
TIROLO E REGIONE DI SALISBURGO
11 settembre: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada).
Partenza da Seefeld in Tirol, rinomata località alpina situata nel cuore delle Alpi austriache, a pochi chilometri da Innsbruck e arrivo a Salisburgo.
Circa 500 km, valico di numerosi passi alpini e valichi, passaggi in località caratteristiche, percorso molto vario.
Fino a un massimo di 40 equipaggi al via.
https://1000migliawarmupaustria.at
1000 MIGLIA EXPERIENCE GREECE – 7/11 OTTOBRE
PENISOLA ATTICA E PELOPONNESO
Partenza e arrivo ai piedi dell’Acropoli di Atene, storica sede dell’iconica tappa del mondiale rally WRC.
Circa 1000 km, itinerario estremamente vario, ricco di panorami mozzafiato e contesti simbolici e storici come il Golfo di Corinto, Epidauros, Nafplio, Sparta, Olimpia.
Oltre 40 equipaggi al via.
https://1000migliaexperiencegreece.gr
1000 MIGLIA EXPERIENCE CHINA – 25/30 NOVEMBRE
PROVINCIA DI GUANGDONG - GREATER BAY AREA
Prologo 21/24 novembre: esposizione delle vetture nel cuore di Guangzhou.
25 novembre: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada).
Partenza Guangzhou attraversando il villaggio storico di Chikan, Shenzhen, la meta termale di Zengcheng e Qingyuan prima del rientro a Guangzhou.
Circa 1200 km suddivisi tra aree di montagna, siti storici, aree agricole e metropoli.
Oltre 100 equipaggi al via.
https://1000miglia.fccchina.cn/en/events/1000-miglia-experience-china
1000 MIGLIA EXPERIENCE UAE – 30 NOVEMBRE / 4 DICEMBRE
EMIRATI ARABI UNITI E OMAN
Prologo 29/30 novembre: esposizione delle vetture nell’area dell’Emirates Golf Course.
30 novembre: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada).
Partenza da Dubai attraversando Ras al-Khaima, Khasab (Oman), Abu Dhabi, isola di Saadiyat prima del rientro a Dubai.
Oltre 1400 km tra i contesti arabi più noti (metropoli, alternanza di località costiere, deserti, montagne e salite sceniche tra le montagne più alte dell’area) attività sportive in circuito.
Circa 100 equipaggi al via.
https://www.1000migliaexperience.ae/
1000 MIGLIA EXPERIENCE USA, FLORIDA – 20/23 FEBBRAIO 2026
FLORIDA CENTRO MERIDIONALE
20 febbraio: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada).
Partenza da Naples attraversando Venice, Tampa, Orlando, West Palm Beach, Ocean Drive e arrivo a Miami.
Circa 900 km attraverso rinomate località costiere, iconici scorci marini e metropolitani.
Circa 100 equipaggi al via.
https://1000migliaexperienceflorida.us/
1000 MIGLIA WARM UP SVIZZERA – FINE MAGGIO 2026
SVIZZERA TEDESCA SETTENTRIONALE
Prima giornata: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada)
Passaggio da Lucerna, cantoni di Zugo e Zurigo, Argovia, Turgovia, Sciaffusa, Appenzello, San Gallo
Fino a un massimo di 40 equipaggi al via
https://1000migliawarmupch.ch/it/