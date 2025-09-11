Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

1000 Miglia, ecco il calendario degli eventi internazionali

Motori

Sei appuntamenti in diverse località del mondo, tra settembre 2025 e maggio 2026, per la “corsa più bella del mondo” che gireà tra Europa, Medio Oriente, Stati Uniti e Asia Orientale, rafforzando il percorso di internazionalizzazione del marchio 1000 Miglia

Dalle Alpi austriache al Peloponneso, dalla Greater Bay Area cinese ai panorami arabi tra Emirati e Oman, fino alle coste della Florida e ai passi della Svizzera. Sei appuntamenti, tra settembre 2025 e maggio 2026, porteranno lo spirito della 1000 Miglia targata Freccia Rossa, in Europa, Medio Oriente, Stati Uniti e Asia Orientale.

Due i diversi format di evento: WARM UP (numero limitato di partecipanti, giornate di training, prove e una gara conclusiva per apprendere e approfondire le tecniche delle gare di regolarità) ed EXPERIENCE (numero più elevato di partecipanti, eventi creati con grande attenzione e visibilità ai territori).

 

"Fin dalle sue origini" dichiara Fulvio D’Alvia, Amministratore Delegato di 1000 Miglia Srl "la 1000 Miglia ha rappresentato l’espressione dello spirito che ha reso unica la competizione e inconfondibile il suo marchio, la storica Freccia Rossa, ed è in questo cammino che il brand continua a rinnovarsi e rinnovare, mosso da grandi obiettivi: proteggere l’heritage 1000 Miglia ed estenderne la notorietà fino a diventare un sinonimo dell’eccellenza italiana a livello mondiale". 

Gli eventi internazionali

 

1000 MIGLIA WARM UP AUSTRIA - 11/14 SETTEMBRE

TIROLO E REGIONE DI SALISBURGO

11 settembre: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada).

Partenza da Seefeld in Tirol, rinomata località alpina situata nel cuore delle Alpi austriache, a pochi chilometri da Innsbruck e arrivo a Salisburgo.

Circa 500 km, valico di numerosi passi alpini e valichi, passaggi in località caratteristiche, percorso molto vario.

Fino a un massimo di 40 equipaggi al via.

https://1000migliawarmupaustria.at

 

 

1000 MIGLIA EXPERIENCE GREECE – 7/11 OTTOBRE

PENISOLA ATTICA E PELOPONNESO

Partenza e arrivo ai piedi dell’Acropoli di Atene, storica sede dell’iconica tappa del mondiale rally WRC.

Circa 1000 km, itinerario estremamente vario, ricco di panorami mozzafiato e contesti simbolici e storici come il Golfo di Corinto, Epidauros, Nafplio, Sparta, Olimpia.

Oltre 40 equipaggi al via.

https://1000migliaexperiencegreece.gr

 

 

1000 MIGLIA EXPERIENCE CHINA – 25/30 NOVEMBRE

PROVINCIA DI GUANGDONG - GREATER BAY AREA

Prologo 21/24 novembre: esposizione delle vetture nel cuore di Guangzhou.

25   novembre: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada).

Partenza Guangzhou attraversando il villaggio storico di Chikan, Shenzhen, la meta termale di Zengcheng e Qingyuan prima del rientro a Guangzhou.

Circa 1200 km suddivisi tra aree di montagna, siti storici, aree agricole e metropoli.

Oltre 100 equipaggi al via.

https://1000miglia.fccchina.cn/en/events/1000-miglia-experience-china

 

 

1000 MIGLIA EXPERIENCE UAE – 30 NOVEMBRE / 4 DICEMBRE

EMIRATI ARABI UNITI E OMAN

Prologo 29/30 novembre: esposizione delle vetture nell’area dell’Emirates Golf Course.

30 novembre: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada).

Partenza da Dubai attraversando Ras al-Khaima, Khasab (Oman), Abu Dhabi, isola di Saadiyat prima del rientro a Dubai.

Oltre 1400 km tra i contesti arabi più noti (metropoli, alternanza di località costiere, deserti, montagne e salite sceniche tra le montagne più alte dell’area) attività sportive in circuito.

Circa 100 equipaggi al via.

https://www.1000migliaexperience.ae/

 

 

1000 MIGLIA EXPERIENCE USA, FLORIDA – 20/23 FEBBRAIO 2026

FLORIDA CENTRO MERIDIONALE

20 febbraio: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada).

Partenza da Naples attraversando Venice, Tampa, Orlando, West Palm Beach, Ocean Drive e arrivo a Miami.

Circa 900 km attraverso rinomate località costiere, iconici scorci marini e metropolitani.

Circa 100 equipaggi al via.

https://1000migliaexperienceflorida.us/

 

 

1000 MIGLIA WARM UP SVIZZERA – FINE MAGGIO 2026

SVIZZERA TEDESCA SETTENTRIONALE

Prima giornata: training day (formazione teorica in aula e pratica su strada)

Passaggio da Lucerna, cantoni di Zugo e Zurigo, Argovia, Turgovia, Sciaffusa, Appenzello, San Gallo

Fino a un massimo di 40 equipaggi al via

https://1000migliawarmupch.ch/it/

Approfondimento

1000 Miglia 2025, tutta l'emozione della Corsa più bella del mondo

Motori: ultime notizie

1000 Miglia, ecco il calendario degli eventi internazionali

Motori

Sei appuntamenti in diverse località del mondo, tra settembre 2025 e maggio 2026, per la “corsa...

Stellantis, Filosa: "Servono più incentivi per le auto piccole"

Motori

Per le auto di piccole dimensioni, che inquinano sempre meno e hanno emissioni di CO2 inferiori...

Auto, le prossime Aston Martin integreranno Pirelli Cyber Tyre

Motori

La tecnologia Pirelli Cyber Tyre consente all’auto di acquisire informazioni...

Iaa Mobility 2025, al salone dell'auto di Monaco confronto Europa-Cina

Stefano Santini

Mitsubishi Electric Corporation acquista Nozomi Networks

Motori

Nozomi Networks, piattaforma digitale ideata per la protezione dalle minacce informatiche, è...

I più letti