Assicurazione auto: cosa sono le classi di merito e come funzionano

La classe di merito è uno degli elementi principali nella determinazione del premio dell’assicurazione auto. In termini tecnici, è un indicatore del rischio attribuito a un conducente sulla base della sua storia assicurativa. Più la classe è bassa, minore è il rischio stimato dalla compagnia e, di conseguenza, più contenuto è il premio. Il sistema italiano si fonda sulla cosiddetta scala universale, che va dalla classe 1, la migliore, alla classe 18, la peggiore

Cosa vuol dire auto assicurata con il bonus-Malus?

Il meccanismo di funzionamento è quello del bonus-malus. In assenza di sinistri con responsabilità principale nel corso dell’anno assicurativo, l’assicurato beneficia di un “bonus” e scende di una classe alla scadenza del contratto. Al contrario, in caso di incidente con colpa, scatta il “malus”: la classe di merito peggiora, in genere di due livelli, con un conseguente aumento del premio. È importante distinguere tra classe di merito interna e classe di merito universale. La prima è utilizzata dalla singola compagnia e può seguire criteri proprietari, mentre la seconda è standardizzata e consente la portabilità della storia assicurativa in caso di cambio di assicuratore. È proprio la classe universale che rende possibile confrontare le offerte sul mercato e cambiare compagnia senza perdere i benefici maturati nel tempo.