Auto economiche per famiglie, 5 modelli e prezzi in uscita nel 2026

Le auto economiche da famiglia esistono ancora? Nonostante prezzi decisamente più alti rispetto a pochi anni fa, sul mercato sono diverse le offerte adatte a chi cerca una vettura pensata per essere usata tutti i giorni senza "svenarsi" al momento dell'acquisto
- La Dacia Jogger 2026 aggiorna la formula della familiare a sette posti lunga 4,55 metri. Confermate le versioni a 5 o 7 posti, con un bagagliaio che varia da oltre 700 litri in configurazione a cinque posti a poco più di 200 con tutti i sedili in uso. Tre i motori: 1.0 TCe 110 benzina, Eco-G 120 bifuel GPL e Hybrid 155 full hybrid con cambio automatico. Prezzi da 18.800 euro per la GPL fino a oltre 28.000 euro per l’ibrida sette posti top di gamma.
- Per ora mancano le foto e i prezzi ufficiali ma la GigaPanda riporterà in casa Fiat un veicolo adatto a tutta la famiglia. Versione XL della Fiat Grande Panda, con cui condividerà piattaforma, motorizzazioni e stile, sarà la “cugina” di Citroen C3 Aircross e Opel Frontera. Le dimensioni indicative della Fiat GigaPanda saranno di circa 4,40 metri, abitacolo anche a sette posti e una gamma motorizzazioni che vedrà unità benzina, ibride e anche completamente elettriche. Prezzo della Fiat GigaPanda? Indicativamente da circa 20.000 euro.
- Il 2026 sarà l’anno di debutto su strada della Kia EV2, auto elettrica da famiglia compatta perfetta per la città. B-Suv lungo 4,06 metri, sarà proposta in due versioni a partire dalla standard range con motore da 147 cavalli, batteria da 42,2 kWh e autonomia pari a 317 chilometri. La Long Range abbassa la potenza a 136 cavalli, monta una batteria più grande da 61 kWh e porta l’autonomia a circa 450 chilometri. Nonostante le dimensioni compatte l’abitacolo può ospitare fino a cinque persone, con un bagagliaio da 362 litri. Prezzi da circa 26 mila euro.
- La MG 4 Urban è la versione d’accesso della compatta elettrica inglese, lunga circa 4,40 metri e caratterizzata da un abitacolo spazioso per cinque persone. Due le varianti previste: 150 CV con batteria da 43 kWh e autonomia di circa 323 km, oppure 160 CV con accumulatore da 53,9 kWh per circa 415 km nel ciclo WLTP. Il bagagliaio è in linea con quello di una hatchback compatta. Prezzi non ancora confermati ma attesi da circa 27.000 euro.
- Il 2026 segnerà l’arrivo in Italia della Omoda 4, crossover compatta del gruppo Chery lunga circa 4,40 metri. Attesa nella seconda metà del 2026 e punterà su una gamma molto ampia: benzina (attesa una base da 147 CV), full hybrid con sistema 1.5 da 204 CV e trazione anteriore, plug-in con autonomia elettrica nell’ordine di 90-100 km e infine 100% elettrica. Tanta tecnologia a bordo come da tradizione Omoda, baule da circa 350 litri e prezzi indicativi da 25.000 euro.