Europa League e Conference League, le squadre qualificate agli ottavi di finale
Dopo gli spareggi, si è delineato il quadro delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale delle due competizioni europee. Per l’Italia rimangono in corsa Roma, Bologna e Fiorentina. Ecco tutti i nomi dei club ancora in gara per alzare i due trofei
- Dopo la Champions League, anche per Europa League e Conference League si è delineato il quadro delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale. In entrambe le competizioni sono rimasti in corsa 16 club (oggi ci sono i sorteggi): i primi otto classificati della fase campionato, più le otto squadre vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Ecco tutti i nomi.
- Per quanto riguarda l’Europa League, in corsa c’è ancora la Roma: si è qualificata agli ottavi senza passare dagli spareggi, grazie al piazzamento tra le primo otto squadre della fase campionato, e quindi è tra le teste di serie.
- Agli ottavi di finale di Europa League si è qualificata anche un’altra squadra italiana: il Bologna. Non è tra le teste di serie, visto che per passare alla fase successiva ha dovuto affrontare – e vincere – lo spareggio.
- Le teste di serie in Europa League sono otto. Oltre alla Roma ci sono anche Lione, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis.
- A chiudere il quadro delle teste di serie, poi, ci sono Porto, Braga e Friburgo.
- Tra le squadre non teste di serie, oltre al Bologna, ci sono Genk, Stoccarda, Ferencváros e Nottingham Forest.
- A chiudere il quadro delle non teste di serie ci sono Celta, Lille e Panathinaikos.
- Passiamo alla Conference League. Per l’Italia è rimasta in corsa la Fiorentina: per qualificarsi agli ottavi di finale è dovuta passare dagli spareggi, quindi non è tra le teste di serie.
- Anche in Conference League le teste di serie sono otto. Tra di queste ci sono Strasburgo, Raków, AEK Atene, Sparta Praga.
- A chiudere il quadro delle teste di serie, poi, ci sono Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz e AEK Larnaca.
- Tra le squadre non teste di serie, oltre alla Fiorentina, ci sono Crystal Palace, Lech Poznań, Samsunspor e Celje.
- A chiudere il quadro delle non teste di serie, infine, ci sono AZ Alkmaar, Rijeka e Sigma Olomouc.