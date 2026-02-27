Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Europa League e Conference League, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Sport fotogallery
12 foto
©Ansa

Dopo gli spareggi, si è delineato il quadro delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di finale delle due competizioni europee. Per l’Italia rimangono in corsa Roma, Bologna e Fiorentina. Ecco tutti i nomi dei club ancora in gara per alzare i due trofei

Sport: Ultime gallery

Europa League e Conference League, le squadre qualificate agli ottavi

Sport

Dopo gli spareggi, si è delineato il quadro delle squadre che si sono qualificate agli ottavi di...

12 foto

Champions League, le squadre qualificate agli ottavi di finale

Sport

Al termine del girone unico della "fase a campionato", le prime otto classificate sono volate...

17 foto

Serie A, da Tudor a Baroni: allenatori esonerati nel 2025/26

Sport

L’ormai ex allenatore del Torino è il settimo a essere sollevato dall’incarico nel corso di...

16 foto
Serie A

Olimpiadi invernali 2026, le foto più iconiche di Milano Cortina

Sport

Quelle di Milano Cortina 2026 sono state Olimpiadi che ci hanno regalato tantissime emozioni,...

13 foto

Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona. FOTO

Sport

“Beauty in Action” è il titolo dello spettacolo che ha chiuso i XXV Giochi invernali. Uno show...

34 foto
Cerimonia chiusura Olimpiadi

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Iran: "Per accordo Usa abbandonino le richieste eccessive". LIVE

    live Mondo

    Lo ha dichiarato ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dopo i colloqui di ieri tra le due...

    Ucraina, tregua in zona centrale Zaporizhzhia per riparazioni. LIVE

    live Mondo

    Dalle 7 di oggi è stato introdotto un cessate il fuoco localizzato nell'area della centrale...

    Afghanistan-Pakistan, perché è alta la tensione tra i due Paesi

    Mondo

    Islamabad accusa il governo talebano di fornire rifugio ai membri del TTP, il gruppo...