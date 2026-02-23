Offerte Sky
Olimpiadi invernali 2026, le immagini più iconiche di Milano Cortina. FOTO

Sport fotogallery
13 foto
Ansa/Getty

Quelle di Milano Cortina 2026 sono state Olimpiadi che ci hanno regalato tantissime emozioni, sportive e non. Dalle lacrime di gioia, a quelle di delusione. Da una proposta di matrimonio, alla confessione di un tradimento. Dai record battuti, alle sconfitte impensabili. Ecco le immagini che hanno fatto la storia dei Giochi che si sono appena conclusi

Sport: Ultime gallery

Olimpiadi Milano Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona. FOTO

Sport

“Beauty in Action” è il titolo dello spettacolo che ha chiuso i XXV Giochi invernali. Uno show...

34 foto
Cerimonia chiusura Olimpiadi

Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. FOTO

Sport

Nel corso di questa edizione dei Giochi le atlete e atleti azzurri impegnati nelle gare hanno...

31 foto

Olimpiadi invernali, look bizzarri del team di curling della Norvegia

Sport

Sin dagli "scacchi" di Thomas Ulsrud a Vancouver 2010, gli atleti norvegesi del curling hanno...

8 foto

Olimpiadi invernali, cane lupo corre sulla pista di sci di fondo. FOTO

Sport

Momenti di stupore e divertimento stamattina in Val di Fiemme, durante le qualifiche della...

6 foto

Chi è Flora Tabanelli la più giovane del bronzo nel freestyle big air

Sport

Diciott'anni, un ginocchio malandato in attesa di un intervento, con lei per la prima volta che...

10 foto

