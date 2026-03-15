Guerra Ucraina Russia, Trump: "Sanzioni su petrolio russo ripristinate a crisi finita"
La sospensione di alcune sanzioni sul petrolio russo, in un contesto di balzo dei prezzi del greggio, è dovuta al fatto che "voglio ci sia petrolio per il mondo. Voglio che ci sia petrolio". Le sanzioni del 2022, imposte dopo l'invasione di Mosca dell'Ucraina, "saranno ripristinate non appena la crisi sarà terminata". Governo italiano diviso sul via libera all'acquisto del petrolio russo. Intanto, l'Ue tira dritto sulle sanzioni a Putin e prepara lo scudo sull'energia: domani Consiglio esteri e G7 straordinario
in evidenza
L'esercito russo ha colpito la città di Zaporizhzhia con quattro bombe aeree guidate. Una persona è morta e 19 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 17 anni che versa in gravi condizioni. Nella sera di ieri, a Dovzhansk, città nell'oblast' di Luhansk in mani russe, si sono udite forti esplosioni. In precedenza, un deposito di munizioni era esploso nella stessa città. Lo ha riferito Serhiy Sternenko, consigliere del Ministro della Difesa ucraino. Governo italiano diviso sul via libera all'acquisto del petrolio russo. “Gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni a Mosca. Italia e Europa facciano lo stesso”, dice il segretario della Lega Salvini, che cita anche i casi dei russi alla Biennale e alle Paralimpiadi: “Non si tratta di essere pro-Putin, ma di non essere sciocchi. Trump ha fatto bene”, aggiunge. Opposta la linea del leader di Fi Tajani: “Mantenere le sanzioni contro la Russia? Assolutamente sì - afferma - L'Italia è stata tra i Paesi promotori per spingere Mosca al cessate il fuoco. Vogliamo che la guerra finisca il prima possibile”. Intanto, l'Ue tira dritto sulle sanzioni a Putin e prepara lo scudo sull'energia: domani Consiglio esteri e G7 straordinario.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
- I contributi del nostro inviato in Ucraina
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Trump: "Sanzioni sul petrolio russo ripristinate a crisi finita"
La sospensione di alcune sanzioni sul petrolio russo, in un contesto di balzo dei prezzi del greggio, è dovuta al fatto che "voglio ci sia petrolio per il mondo. Voglio che ci sia petrolio". Le sanzioni del 2022, imposte dopo l'invasione di Mosca dell'Ucraina, "saranno ripristinate non appena la crisi sarà terminata". Sulle critiche alla mossa di alcuni leader stranieri, il tycoon, in un'intervista telefonica alla Nbc, non ha risposto direttamente, ma ha riversato la sua ira sul presidente ucraino: "Sono sorpreso che Zelensky non voglia raggiungere un accordo. Dite a Zelensky di trovare un accordo, perché Putin è disposto a farlo".
Drone russo contro treno a Sumy, incendio e modifiche al servizio
I soccorritori del Servizio statale per le emergenze ucraino hanno spento un incendio causato dall'impatto di un drone russo contro un treno passeggeri nella regione di Sumy. Come riportato da Ukrinform, il Dipartimento principale del Servizio statale di emergenza dell'oblast di Sumy ha diffuso la notizia su Facebook, pubblicando un video e una foto. L'impatto ha provocato l'incendio della cabina di guida della locomotiva di spinta. L'incendio si è sviluppato in un'area aperta. "I soccorritori sono arrivati ;;rapidamente sul posto e, nonostante la minaccia di ripetuti attacchi, sono riusciti a spegnere l'incendio", ha dichiarato il Servizio di Emergenza Statale. Finora non si registrano vittime né feriti. Come riportato da Ukrinform, Ukrzaliznytsia ha introdotto modifiche temporanee all'organizzazione del traffico ferroviario il 14, 15 e 16 marzo.
Kiev: "Minacce dall'Iran? Come un serial killer che si giustifica"
Il Ministero degli Esteri ucraino ha paragonato le minacce dell'Iran contro l'Ucraina al comportamento di un serial killer che giustifica i propri crimini. E' la dichiarazione rilasciata ai giornalisti dal portavoce del Ministero degli Esteri Heorhiy Tykhyi, scrive la Ukrainska Pravda. Tykhy ha commentato la dichiarazione del capo della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del parlamento iraniano, Ebrahim Azizi, secondo cui l'Ucraina, attraverso il suo aiuto con droni intercettori contro gli attacchi iraniani ad altri paesi, avrebbe trasformato il suo territorio in un obiettivo legittimo per l'Iran. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha ricordato che il regime iraniano sostiene da anni l'uccisione di ucraini, fornendo direttamente alla Russia droni e tecnologia per l'aggressione contro l'Ucraina. "In questo contesto, è assurdo che i rappresentanti di questo regime minaccino l'Ucraina e si appellino al diritto all'autodifesa, sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. È come se un serial killer giustificasse i suoi crimini richiamandosi al codice penale". Tychy ha sottolineato che il regime iraniano deve essere ritenuto responsabile di tutti i crimini commessi contro il popolo iraniano e contro altri paesi e popoli.
Media Ucraina, "raid russo su Zaporizhzhia, 1 morto e 19 feriti"
L'esercito russo ha colpito la città di Zaporizhzhia con quattro bombe aeree guidate. Una persona è morta e 19 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 17 anni che versa in gravi condizioni, così come una ragazza di 15 anni, che ha riportato una grave reazione da stress. Assistenza medica anche per un bambino di 4 anni. Il capo dell'Ova di Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, ne ha parlato su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform.
Media Russia, "massiccio attacco ucraino su Belgorod"
Belgorod e il suo distretto sono stati oggetto di massicci attacchi missilistici da parte delle Forze Armate ucraine, che hanno causato danni significativi alle infrastrutture energetiche. Non si registrano vittime, ha riferito il governatore Vyacheslav Gladkov sull'app di messaggistica Max. Lo scrive l'agenzia russa Ria Novosti. "Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati oggetto di massicci attacchi missilistici da parte delle forze armate ucraine ... Le infrastrutture energetiche hanno subito gravi danni", ha scritto. L'impatto ha causato interruzioni di corrente elettrica, idrica e di riscaldamento. Una valutazione più precisa dei danni verrà effettuata domattina.