L'esercito russo ha colpito la città di Zaporizhzhia con quattro bombe aeree guidate. Una persona è morta e 19 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 17 anni che versa in gravi condizioni. Nella sera di ieri, a Dovzhansk, città nell'oblast' di Luhansk in mani russe, si sono udite forti esplosioni. In precedenza, un deposito di munizioni era esploso nella stessa città. Lo ha riferito Serhiy Sternenko, consigliere del Ministro della Difesa ucraino. Governo italiano diviso sul via libera all'acquisto del petrolio russo. “Gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni a Mosca. Italia e Europa facciano lo stesso”, dice il segretario della Lega Salvini, che cita anche i casi dei russi alla Biennale e alle Paralimpiadi: “Non si tratta di essere pro-Putin, ma di non essere sciocchi. Trump ha fatto bene”, aggiunge. Opposta la linea del leader di Fi Tajani: “Mantenere le sanzioni contro la Russia? Assolutamente sì - afferma - L'Italia è stata tra i Paesi promotori per spingere Mosca al cessate il fuoco. Vogliamo che la guerra finisca il prima possibile”. Intanto, l'Ue tira dritto sulle sanzioni a Putin e prepara lo scudo sull'energia: domani Consiglio esteri e G7 straordinario.

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