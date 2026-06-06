Iran, Usa colpiscono radar a Goruk e Oeshm. Pasdaran rispondono in Kuwait e Bahrein. LIVE
Il Comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni iraniane a scopo difensivo. Secondo Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader di Teheran sono "forti" e "orgogliosi", ma alla fine "non hanno altra scelta". Il viceministro degli Esteri Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran vuole che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata con l'intesa per la pace
in evidenza
Il Comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm, a scopo difensivo. Il Centcom ha confermato di aver anche abbattuto quattro droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono "forti" e "orgogliosi", ma alla fine "non hanno altra scelta". Il viceministro degli Esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che Teheran vuole che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata con l'intesa per la pace. Quanto alla capacità militare di Teheran, Trump ha stimato che al Paese è rimasto il 21-22% dei suoi missili.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il nuovo accordo Israele e Libano che Hezbollah respinge
- Iran, la Marina militare italiana pianifica l'eventuale invio di 4 navi a Hormuz
- Iran, come funzionano le mine nello Stretto di Hormuz e perché è difficile rimuoverle
- Guerra in Iran, quanto hanno speso finora Usa e Israele?
- Guerra in Iran e inflazione, chi rischia di essere più colpito dall’aumento dei prezzi
- Pasdaran, chi sono i Guardiani della Rivoluzione iraniana
- Guerra in Iran, la storia delle crisi e dei conflitti nel Golfo dal 1979 a oggi
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Media: almeno 21 morti nei raid israeliani di ieri in Libano
Sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel Libano meridionale. Lo afferma la Cnn citando un conteggio basato sui dati forniti dall'Agenzia nazionale di stampa libanese. Il totale include un membro del consiglio comunale di Sidone, due bambini siriani che viaggiavano in moto con il padre a Nabatiyeh e un paramedico nella vicina Zebdine, ha riferito l'agenzia libanese, aggiungendo che quest'ultimo attacco ha colpito un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia "assediata".
Consigliere di Khamenei: fase di stallo perché Usa bloccano beni congelati Iran
Un potenziale accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran dipende dalla disponibilità dell'amministrazione Trump a sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Lo ha dichiarato alla Cnn un alto funzionario iraniano, avvertendo che gli Stati Uniti "entrerebbero in un tunnel buio' qualora riprendessero i combattimenti. "I negoziati sono in una fase di stallo e (il presidente degli Stati Uniti Donald) Trump deve sbloccare questa situazione", ha dichiarato Mohsen Rezaei, consigliere militare del leader supremo Mojtaba Khamenei, in un'intervista alla Cnn a Teheran. "La palla è nel campo di Trump." Secondo quanto riferito, l'Iran avrebbe chiesto lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi congelati non appena verrà firmato un accordo provvisorio con gli Stati Uniti, e di altri 12 miliardi in una fase successiva.
Iran a presidente Libano: salvi Paese da nemico Israele
il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha esortato il presidente libanese Joseph Aoun, che il giorno prima aveva chiesto a Teheran di smettere di "interferire" negli affari del suo Paese, a "salvare" il Libano dal suo "vero nemico", Israele. "A giudicare dalle dichiarazioni di Aoun, si potrebbe pensare che l'Iran abbia occupato un quinto del Libano, sfollato un quarto della popolazione libanese e bombardato quotidianamente il Paese. Se il Libano fosse una merce di scambio per l'Iran, avremmo raggiunto un accordo molto tempo fa. Salvi il Libano dal suo vero nemico, signor presidente", ha scritto Araghchi su X.
Scattate le sirene in Bahrain: 'Appello alla popolazione a raggiungere posti sicuri'
Dopo l'allarme scattato in Kuwait che sta rispondendo ad un attacco con missili e droni, il ministro dell'Interno del Bahrain, secondo quanto riportato dall'agenzia Tasnim, avrebbe chiesto ai residenti di recarsi nel luogo sicuro più vicino. In Bahrain si sono attivate le sirene d'allarme e i voli sono stati sospesi, così come in Kuwait.
Il Kuwait attaccato da missili e droni
Lo Stato Maggiore delle Forze Armate kuwaitiane ha annunciato che le difese aeree stanno attualmente respingendo attacchi ostili di droni e missili, stando a quanto riporta l'Afp. In un messaggio su X, l'esercito scrive che "le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e droni nemici".
Le Guardie Rivoluzionarie annunciano di aver attaccato basi nemiche'
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato "basi nemiche" nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato IRIB, come riportato dall'Afp, l'esercito iraniano ha affermato che "basi nemiche nella regione sono state colpite da missili aerei". Il Kuwait e il Bahrein, due Paesi che ospitano importanti basi militari statunitensi nel Golfo, avevano precedentemente emesso allarmi per possibili attacchi aerei.
Trump posta un video Ia della flotta dell'Iran affondata
Donald Trump ha postato su Truth un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra navi della marina iraniana affondate e sommersa dall'acqua. Poco prima, in un'intervista a Nbc news, il presidente americano ha ribadito che gli Stati Uniti hanno "distrutto completamente l'esercito" di Teheran. "La maggior parte delle fabbriche di droni è stata neutralizzata, la maggior parte delle rampe di lancio è stata neutralizzata e la maggior parte delle aree di produzione di missili è stata neutralizzata", ha detto il tycoon.
Trump: 'Iran ha ancora il 21-22% dei suoi missili'
All'Iran è rimasto ancora il "21-22%" dei suoi missili. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump. "Hanno ancora capacità operativa. Possiedono dei missili, possiedono dei droni. Direi che, in termini percentuali, gli è rimasto forse il 21- 22 per cento dei missili", ha detto Trump in un'intervista a Nbc News. La cifra è superiore al 18% indicato dallo stesso presidente americano a maggio.
Teheran: vogliamo lo sblocco di metà dei beni congelati alla firma del memorandum
Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato che Teheran desidera che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata al momento della firma di un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Lo riporta Al Jazeera, citando l'agenzia di stampa iraniana Mehr. "Come minimo, la Repubblica Islamica dell'Iran insiste affinché il 50% di questi fondi venga reso disponibile all'Iran immediatamente dopo la firma del memorandum d'intesa", ha dichiarato Gharibabadi. L'Iran ha miliardi di dollari in beni congelati in conti in tutto il mondo a causa delle sanzioni, alcuni dei quali risalgono alla crisi degli ostaggi in Iran del 1979. Gharibabadi ha aggiunto che l'Iran si aspetta che il denaro venga sbloccato "entro un periodo di tempo limitato, non superiore a uno o due mesi dalla firma dell'accordo".
Usa, distrutti almeno quattro droni lanciati dall'Iran verso Hormuz
Gli Usa hanno distrutto almeno quattro di una serie di droni lanciati dall'Iran verso lo Stretto di Hormuz. Lo ha riferito un funzionario americano alla Cnn precisando di ritenere che questi droni a sola andata avessero come obiettivo navi commerciali in transito nelle acque della regione o forze americane operative nelle vicinanze.