Il Comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Qeshm, a scopo difensivo. Il Centcom ha confermato di aver anche abbattuto quattro droni iraniani lanciati verso Hormuz. Secondo Trump, non è stato finora raggiunto un accordo di pace perché i leader iraniani sono "forti" e "orgogliosi", ma alla fine "non hanno altra scelta". Il viceministro degli Esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che Teheran vuole che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata con l'intesa per la pace. Quanto alla capacità militare di Teheran, Trump ha stimato che al Paese è rimasto il 21-22% dei suoi missili.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: