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Il castello di Beaufort, tra simbolo e strategia anche nell'era droni

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Da rudere medievale a simbolo di resistenza, il castello di Beaufort, conosciuto in Libano come castello di Shaqif, continua a occupare un ruolo cruciale nel confronto tra Israele ed Hezbollah in Libano. La bandiera israeliana, che da qualche giorno sventola sui resti dell'antica costruzione, non è una novità per la popolazione locale, perché il sito conteso ha sempre avuto un valore strategico, politico e simbolico agli occhi di Tel Aviv.  Lo spiega Lorenzo Trombetta, analista ed esperto di Asia sud-occidentale

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