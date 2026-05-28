Il fondo internazionale nato per rilanciare la Striscia dopo la guerra si trova già al centro delle polemiche. Secondo diverse ricostruzioni, i soldi raccolti non sarebbero arrivati direttamente alla popolazione. La situazione umanitaria resta critica e gli obiettivi annunciati sembrano lontani. Intanto i gazawi continuano a vivere una crisi umanitaria gravissima, tra attacchi e aiuti insufficienti. Anche il cessate il fuoco appare sempre più fragile
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