Frankie hi-nrg: “Sapevo che l’Hip Hop avrebbe avuto successo”

Da "Verba Manent” fino a “Voce e Batteria”, il suo ultimo album. Nel mezzo, 30 anni di carriera costruita su critica sociale e politica, infotainment agrodolce e uno pseudonimo che dopo decenni ha scoperto essere anche un genere musicale. È un cultore dell’hip hop, quello più puro, dai Run DMC ai Public Enemy. La sua paura più grande? Perdere l’amore. L'intervista a Stories su Insider
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