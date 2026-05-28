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Salute e Benessere

Salute mentale: cresce il mercato digitale. Ma l’accesso è un problema

Roberta Cavaglià
©Getty

In Europa il comparto del supporto psicologico online vale quasi 3 miliardi di euro e aumenta  oltre il 23% l’anno. Eppure il 54% degli europei con problemi emotivi o psicologici non riceve alcun aiuto professionale

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