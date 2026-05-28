“Devo andare nello spazio”, un fumetto che va oltre la fantascienza

L'opera firmata da Riccardo Atzeni per BAO Publishing ci proietta in un futuro prossimo e ci lancia in orbita, ma il genere è soltanto un pretesto per poter indagare sentimenti universali come il senso di perdita, la solitudine e la precarietà di chi si affaccia alla vita adulta. Un viaggio fisico e mentale in cui si alternano pagine piene di dialoghi ad altre in cui si lascia spazio alla riflessione