Cosa c’entra l’adolescenza con la violenza di genere? Tutto, o quasi

"Non si nasce violenti: la violenza si apprende e si può disimparare, ma servono presenza e ascolto", spiega a SkyTG24 Insider Damiano Rizzi, psicologo clinico e autore di "Adolescenza, parliamone", dove racconta perché la scuola sia il luogo fondamentale per prevenire la violenza di genere. Anche senza il consenso dei genitori. Perché “amare è una competenza che va insegnata”