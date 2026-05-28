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Lifestyle

Melissa Febos: “Ho ritrovato me stessa astenendomi dal sesso”

Ludovica Passeri

La scrittrice americana, già apprezzata per "Girlhood", ci racconta il suo nuovo libro “Dry season”, il racconto senza filtri di due anni di castità dopo una vita passata per la gran parte in coppia. “L'astinenza volontaria dal sesso mi ha aiutato a capire cosa non funzionasse nelle relazioni e quindi nella società". E sugli Stati Uniti di oggi: "Stiamo vivendo un momento storico conservatore e repressivo" 

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