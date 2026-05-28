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Cosa bisogna sapere sulla crescita demografica in Africa

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Il contiente è l’unica grande regione del mondo in cui il tasso di fertilità superi stabilmente al di sopra del livello di sostituzione, con una popolazione che, secondo lo scenario di maggiore espansione potrebbe arrivare addirittura a 5,2 miliardi di persone entro la fine del secolo

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