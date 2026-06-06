Gaza, Al Jazeera: "Attacco su un campo di sfollati: almeno 6 morti"

Almeno 7 persone sono state uccise e 15 ferite in raid israeliani oggi nella Striscia di Gaza, secondo quanto riferiscono fonti mediche e della difesa civile locale. A Gaza City, in un attacco di droni sei persone sono rimaste uccise e 15 ferite in un campo di sfollati a Jawazat. Secondo quanto riportato da un giornalista di Al Jazeera sul posto, “l'attacco ha centrato due tende ravvicinate, dove pare fosse in corso un matrimonio". Dall'esercito israeliano hanno dichiarato: "Abbiamo colpito terroristi in quel settore". Secondo le autorità sanitarie di Gaza, tra le vittime vi sono anche due donne. I feriti sarebbero 12 e tra questi ci sarebbero bambini.

Più a sud un uomo di 25 anni, Muhannad Othman Farwana, è stato ucciso in un altro raid. Dall'ospedale Nasser di Khan Yunis si riferisce che il corpo dell'uomo è stato portato insieme a diversi feriti.