Ucraina, droni su Mosca e San Pietroburgo. Putin chiude all'incontro con Zelensky. LIVE
Dal Forum economico russo, Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino che - dice - 'vuole solo fermare la nostra offensiva' e attacca ancora 'le elite europee che provocano il caos'. 'Putin ha scelto la guerra', chiosa Zelensky che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Usa primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid
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'Per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky'. Dal Forum economico a San Pietroburgo Putin chiude alla richiesta di colloqui del leader ucraino che - dice - 'vuole solo fermare la nostra offensiva' e attacca ancora 'le elite europee che provocano il caos'. 'Putin ha scelto la guerra', chiosa Zelensky che nel fine settimana vedrà Starmer, Macron e Merz. Dagli Usa primo ok a nuovi aiuti a Kiev per 8 miliardi. Sul terreno non si fermano i raid: nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. L'Ucraina spiega, 'è nostro ma è stato deviato dai russi'.
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Kiev: drone russo su stazione di servizio nel Kherson, due morti
Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio dell'azienda Okko situata su un'autostrada nei pressi del villaggio di Posad-Pokrovske, nella regione di Kherson. Lo riporta Ukrainska Pravda citando una dichiarazione dell'azienda e le autorità locali. Secondo quanto ricostruito, un drone russo Shahed ha colpito ieri intorno alle 13 ora locale una stazione di servizio nell'unità amministrativa di Chornobaivka. Sono rimasti uccisi un dipendente della stazione di servizio di 35 anni e un cliente che si trovavano sul posto al momento dell'attacco. Inoltre, nove civili, di cui quattro donne e cinque uomini, hanno riportato ferite di varia gravità.
Ucraina: "Ampio attacco su San Pietroburgo", 86 droni abbattuti
"Ottantasei droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado. Le operazioni di combattimento continuano". Lo ha scritto su Telegram il governatore Aleksandr Drozdenko. Il governatore di San Pietroburgo, Aleksandr Beglov, ha confermato che la città è stata bersaglio di "un attacco su larga scala condotto da droni militari" ed ha esortato i residenti a rimanere in casa.L’aeroporto internazionale di Pulkovo ha sospeso temporaneamente i voli.Mercoledì, in occasione dell’apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, droni ucraini avevano già colpito un impianto petrolifero e una postazione militare nelle vicinanze.Inoltre, otto droni ucraini sono stati intercettati all’alba mentre si dirigevano verso Mosca, come annunciato dal sindaco Sergei Sobyanin.
'Abbattuti almeno 5 droni in volo nella notte su Mosca'
Almeno cinque droni sono stati abbattuti durante la notte mentre si avvicinavano a Mosca. Lo ha dichiarato il sindaco della capitale russa Sergey Sobyanin tramite l'app Max, secondo quanto riportato dall'agenzia russa Tass. "I soccorritori stanno lavorando nelle zone in cui sono caduti i frammenti", ha aggiunto.