Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite a seguito di un attacco di un drone russo contro una stazione di servizio dell'azienda Okko situata su un'autostrada nei pressi del villaggio di Posad-Pokrovske, nella regione di Kherson. Lo riporta Ukrainska Pravda citando una dichiarazione dell'azienda e le autorità locali. Secondo quanto ricostruito, un drone russo Shahed ha colpito ieri intorno alle 13 ora locale una stazione di servizio nell'unità amministrativa di Chornobaivka. Sono rimasti uccisi un dipendente della stazione di servizio di 35 anni e un cliente che si trovavano sul posto al momento dell'attacco. Inoltre, nove civili, di cui quattro donne e cinque uomini, hanno riportato ferite di varia gravità.