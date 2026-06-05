Il via libera è arrivato con 226 voti favorevoli e 195 contrari, grazie anche al sostegno di 18 repubblicani che si sono uniti ai democratici. Il testo prevede anche nuove sanzioni contro energia e finanza russe, in contrasto con la linea di Trump. Ora la misura passa al Senato, dove il suo futuro resta incerto

All’indomani della lettera aperta con cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al suo omologo russo Vladimir Putin un incontro “faccia a faccia”, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per destinare nuovi aiuti all’Ucraina, fino a 8 miliardi di dollari, e introdurre sanzioni contro i settori dell’energia e della finanza della Russia. Una misura che si pone in netto contrasto con l’approccio dell’amministrazione Trump al conflitto e che ora passa al Senato, dove il suo futuro appare più incerto. ( GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA )

Il voto alla Camera

La Camera Usa ha approvato il provvedimento nella tarda serata di giovedì, con 226 voti favorevoli e 195 contrari. A sostenere la misura sono stati anche 18 repubblicani, che si sono uniti a tutti i democratici, tranne uno. Il testo, denominato Ukraine Support Act, è stato promosso dal deputato democratico di New York Gregory Meeks, esponente di spicco della Commissione Affari Esteri. Il provvedimento è arrivato in aula dopo che un numero sufficiente di repubblicani ha scelto di schierarsi con i democratici, scavalcando così i vertici del partito repubblicano, contrari alla votazione del provvedimento.