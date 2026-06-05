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La Camera Usa approva aiuti da 8 miliardi di dollari all'Ucraina, testo al Senato

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Il via libera è arrivato con 226 voti favorevoli e 195 contrari, grazie anche al sostegno di 18 repubblicani che si sono uniti ai democratici. Il testo prevede anche nuove sanzioni contro energia e finanza russe, in contrasto con la linea di Trump. Ora la misura passa al Senato, dove il suo futuro resta incerto

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All’indomani della lettera aperta con cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al suo omologo russo Vladimir Putin un incontro “faccia a faccia”, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per destinare nuovi aiuti all’Ucraina, fino a 8 miliardi di dollari, e introdurre sanzioni contro i settori dell’energia e della finanza della Russia. Una misura che si pone in netto contrasto con l’approccio dell’amministrazione Trump al conflitto e che ora passa al Senato, dove il suo futuro appare più incerto. (GUERRA IN UCRAINA: LE NOTIZIE IN DIRETTA)

Il voto alla Camera

La Camera Usa ha approvato il provvedimento nella tarda serata di giovedì, con 226 voti favorevoli e 195 contrari. A sostenere la misura sono stati anche 18 repubblicani, che si sono uniti a tutti i democratici, tranne uno. Il testo, denominato Ukraine Support Act, è stato promosso dal deputato democratico di New York Gregory Meeks, esponente di spicco della Commissione Affari Esteri. Il provvedimento è arrivato in aula dopo che un numero sufficiente di repubblicani ha scelto di schierarsi con i democratici, scavalcando così i vertici del partito repubblicano, contrari alla votazione del provvedimento.

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