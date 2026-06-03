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Russia, attacco di droni ucraini su San Pietroburgo. Rutte a sorpresa a Kiev. FOTO

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Nel giorno in cui a San Pietroburgo comincia il Forum Economico internazionale voluto da Vladimir Putin, i droni di Kiev hanno colpito un maxi-terminal petrolifero alle porte della città. Il presidente ucraino Zelensky su Telegram: "Dalla nostra frontiera statale a questo obiettivo dell'industria petrolifera russa, che lavora per la guerra, ci sono circa 1.100 chilometri. Gloria all'Ucraina"

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