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Ucraina, arrestato Andriy Yermak ex braccio destro di Zelensky: accusato di corruzione

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 La Corte suprema anticorruzione di Kiev ha optato per una misura cautelare nei confronti dell'ex capo dell'ufficio del Presidente, Andriy Yermak, consistente nella detenzione con possibilità di cauzione fino a 140 milioni di grivne, oltre 2 milioni e 700 mila euro. “Accuse infondate” risponde l’ex braccio destro di Zelensky

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Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.

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Ex braccio destro di Zelensky accusato di corruzione

 "Si dispone l'applicazione di una misura cautelare sotto forma di detenzione nei confronti del sospettato Andriy Yermak per un periodo di 60 giorni a decorrere dalla data del suo effettivo arresto" ha dichiarato il giudice.

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 Andriy Yermak, ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha respinto le accuse di corruzione definendole "infondate" dopo un'udienza in tribunale- Yermak è stato il più stretto collaboratore di Zelensky fino alle sue dimissioni nel novembre 2025, dopo che gli inquirenti avevano perquisito la sua abitazione nell'ambito di una vasta inchiesta sulla corruzione che ha scosso il Paese dilaniato dalla guerra. "L'avviso di sospetto è infondato", ha scritto Yermak, 54 anni, su Telegram dopo l'udienza, riferendosi a un documento procedurale ucraino formale che informa un individuo del sospetto di aver commesso un reato. "Come avvocato con oltre 30 anni di esperienza, mi sono sempre attenuto alla legge. E ora difenderò allo stesso modo i miei diritti, il mio nome e la mia reputazione", ha aggiunto. I pubblici ministeri sospettano che Yermak abbia riciclato circa 10 milioni di dollari (460 milioni di grivne) nell'ambito di un gruppo criminale organizzato, che comprendeva, tra gli altri, l'ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov e l'ex socio in affari di Zelensky, Timur Mindich. 

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