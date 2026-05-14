Yermak: le accuse di corruzione nei miei confronti sono infondate

Andriy Yermak, ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha respinto le accuse di corruzione definendole "infondate" dopo un'udienza in tribunale- Yermak è stato il più stretto collaboratore di Zelensky fino alle sue dimissioni nel novembre 2025, dopo che gli inquirenti avevano perquisito la sua abitazione nell'ambito di una vasta inchiesta sulla corruzione che ha scosso il Paese dilaniato dalla guerra. "L'avviso di sospetto è infondato", ha scritto Yermak, 54 anni, su Telegram dopo l'udienza, riferendosi a un documento procedurale ucraino formale che informa un individuo del sospetto di aver commesso un reato. "Come avvocato con oltre 30 anni di esperienza, mi sono sempre attenuto alla legge. E ora difenderò allo stesso modo i miei diritti, il mio nome e la mia reputazione", ha aggiunto. I pubblici ministeri sospettano che Yermak abbia riciclato circa 10 milioni di dollari (460 milioni di grivne) nell'ambito di un gruppo criminale organizzato, che comprendeva, tra gli altri, l'ex vice primo ministro Oleksiy Chernyshov e l'ex socio in affari di Zelensky, Timur Mindich.