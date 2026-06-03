Il rogo è scoppiato in un bed and breakfast nel quartiere di Malviya Nagar. Le cause sono ancora da accertare: intanto proseguono le ricerche di eventuali altre vittime ancora all’interno dell’edificio. Il primo ministro Modi: “Sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara"
È di almeno 21 persone sono morte il grave bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le fiamme sono state domate ma le cause del rogo sono ancora da accertare e, come ha riferito la polizia locale in un comunicato, sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio. Oltre alle vittime decedute, più di 40 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Su X il commento del primo ministro, Narendra Modi che ha espresso le sue “più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara".
Fiamme in un bed and breakfast
Le fiamme sono divampate nel quartiere di Malviya Nagar, nella zona meridionale di Delhi. Secondo l'agenzia di stampa indiana Pti, in un primo momento le autorità avevano riferito che il rogo fosse scoppiato in un ristorante ma successivamente la polizia ha dichiarato che si trattava di un bed and breakfast, il Flourish Stay. Molte delle vittime erano cittadini di paesi africani che si erano recati in India per cure mediche, secondo quanto riportato dai media locali.