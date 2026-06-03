È di almeno 21 persone sono morte il grave bilancio di un incendio scoppiato questa mattina in un hotel di Nuova Delhi, capitale dell'India. Le fiamme sono state domate ma le cause del rogo sono ancora da accertare e, come ha riferito la polizia locale in un comunicato, sono ancora in corso le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio. Oltre alle vittime decedute, più di 40 persone sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Su X il commento del primo ministro, Narendra Modi che ha espresso le sue “più sentite condoglianze a coloro che hanno perso una persona cara".