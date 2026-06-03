A seguito di un attacco da parte di decine di droni, è scoppiato un incendio a San Pietroburgo, in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è in fiamme. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando il governatore della Regione di Leningrado della Federazione Russa Alexander Drozdenko. Intorno alle 4 del mattino, Drozdenko ha segnalato l'abbattimento di 3 droni nella regione di Leningrado. Intorno alle 6 del mattino, Drozdenko ha segnalato un attacco di 30 droni, mentre i media russi hanno inoltre riferito che oltre 20 voli in partenza dall'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo hanno subito ritardi o sono stati cancellati. Successivamente, il canale Telegram Astra ha confermato che, a seguito di un attacco con un drone a San Pietroburgo, il più grande complesso di raffinazione petrolifera della Russia nord-occidentale, la JSC "Petersburg Oil Terminal", è in fiamme. Secondo quanto riportato dai media e da personalità pubbliche russe, oggi prenderà il via a San Pietroburgo il Forum economico internazionale (Spief), a cui è previsto l'arrivo di numerosi imprenditori stranieri.