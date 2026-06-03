Guerra Ucraina Russia, Zelensky condanna strage. Droni ucraini su bus russo: 7 morti. LIVE
Inferno di fuoco nella notte tra lunedì e martedì sull'Ucraina con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti, tra i quali bambini, ma si continua a scavare tra le macerie. Zelensky condanna la strage e chiede agli Usa la fornitura urgente di missili Patriot. Drone ucraino contro autobus russo, sette morti e 11 feriti
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Inferno di fuoco nella notte tra lunedì e martedì sull'Ucraina con centinaia di missili e droni lanciati dai russi contro Kiev e la città di Dnipro, dove è stato centrato un palazzo di tre piani. Almeno 21 le vittime e 120 i feriti, tra i quali bambini, ma si continua a scavare tra le macerie. Zelensky condanna la strage e chiede agli Usa la fornitura urgente di missili Patriot. Il Cremlino parla di attacchi 'contro infrastrutture militari' e avverte che la guerra continuerà 'finché Kiev rifiuta veri colloqui di pace'. Washington intanto valuta di schierare armi nucleari in altri Paesi Nato in Europa: una mossa volta a rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Drone ucraino contro autobus russo, sette morti e 11 feriti.
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- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
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Anziana ucraina uccisa dai droni russi a Kherson
In Ucraina, nella città meridionale di Kherson, una donna di 86 anni è rimasta uccisa in un attacco di droni russi. E' quanto fa sapere il capo dell'amministrazione militare locale, Yaroslav Shanko.
Drone ucraino contro autobus russo, sette morti e 11 feriti
Un attacco di droni ucraini contro un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, ha causato la morte di sette persone e il ferimento di altre undici, secondo quanto riferito dalle autorità della regione di Donetsk, in Ucraina, controllata da Mosca, dove è avvenuto l'attacco. "A Yenakiyevo, un drone ha colpito un autobus che collegava Mosca a Simferopol; secondo le prime informazioni, sette civili sono stati uccisi. Altre undici persone hanno riportato ferite di varia gravità e stanno ricevendo le cure necessarie", ha scritto Denis Pushilin, capo dell'amministrazione locale istituita dalla Russia, su Telegram.
Droni ucraini su San Pietroburgo, 'brucia maxi-terminal petrolifero'
A seguito di un attacco da parte di decine di droni, è scoppiato un incendio a San Pietroburgo, in Russia. Secondo fonti ufficiali, un terminal petrolifero è in fiamme. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando il governatore della Regione di Leningrado della Federazione Russa Alexander Drozdenko. Intorno alle 4 del mattino, Drozdenko ha segnalato l'abbattimento di 3 droni nella regione di Leningrado. Intorno alle 6 del mattino, Drozdenko ha segnalato un attacco di 30 droni, mentre i media russi hanno inoltre riferito che oltre 20 voli in partenza dall'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo hanno subito ritardi o sono stati cancellati. Successivamente, il canale Telegram Astra ha confermato che, a seguito di un attacco con un drone a San Pietroburgo, il più grande complesso di raffinazione petrolifera della Russia nord-occidentale, la JSC "Petersburg Oil Terminal", è in fiamme. Secondo quanto riportato dai media e da personalità pubbliche russe, oggi prenderà il via a San Pietroburgo il Forum economico internazionale (Spief), a cui è previsto l'arrivo di numerosi imprenditori stranieri.