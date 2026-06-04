Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del Forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, facendo 2 vittime e nove feriti. L'esercito ucraino attacca in Crimea: 3 morti e sette feriti a Simferopol. Intanto secondo Bloomberg un gruppo di alleati europei chiave dell'Ucraina - Germania, Francia e Regno Unito - sta collaborando con Kiev per elaborare piani che consentano di avviare colloqui con la Russia per porre fine alla guerra. È il momento giusto perché "le forze ucraine stanno ottenendo maggiori successi nell'effettuare attacchi con droni in profondità nel territorio russo, e si registrano anche alcuni segnali di resistenza alla guerra di Putin ai più alti livelli a Mosca". La presidenza Ue ha annunciato "l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev". La commissaria Ue all'Allargamento, Marta Kos, ha dichiarato che "Ucraina e Moldavia rispettano già i requisiti sullo stato di diritto".

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