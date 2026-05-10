Durante il suo mandato, Schroeder ha anche rafforzato i rapporti energetici tra Germania e Russia sulla scia della convinzione tedesca - condivisa da una lunga successione di cancellieri, leader industriali, giornalisti e cittadini - che una Russia legata all'Europa attraverso il commercio e il gas avrebbe avuto troppo da perdere in un conflitto con il continente, rendendo la Germania più sicura e allo stesso tempo favorendo la sua economia.