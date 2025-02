Germania, ex cancelliere Schroeder ricoverato per un "severo burnout"

L'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder si è affidato ad una clinica per curare il burnout. Lo ha scritto la Dpa, che riferisce quanto riportato da Hans-Peter Hube, legale del politico socialdemocratico. Stando alla diagnosi del medico curante, Schroeder soffre di una "pesante sindrome da burnout con i tipici sintomi di una forte sfinimento e una marcata mancanza di energie". A questo si aggiungono "difficoltà di concentrazione e di memoria e disturbi del sonno" e una "ridotta capacità di recupero emotivo".

Politicamente isolato

L'ex cancelliere, che ha compito 80 anni lo scorso aprile, è stato a lungo al centro di forti critiche negli anni scorsi, dopo l'inizio dell'invasione guerra all'Ucraina, a causa della sua posizione troppo filo-Putin, dei suoi affari come esponente dei consigli di sorveglianza dei colossi energetici russi, e dalla sua vicinanza allo zar, mai davvero rinegata. Schroeder ha finito così per isolarsi politicamente in Germania e nel suo partito, che gli ha chiuso l'ufficio da ex cancelliere. Negli anni scorsi, l'ex politico socialdemocratico si è anche separato dalla sua quinta moglie, la 55enne sudcoreana Soyeon Schroeder-Kim, che ha spesso condiviso in rete momenti di vita privata.