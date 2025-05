Putin annuncia il primo vertice russo-arabo il 15 ottobre

Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato tutti i leader dei Paesi della Lega Araba al primo vertice russo-arabo, previsto per il 15 ottobre: lo riporta la Tass. "Intendiamo continuare a sviluppare un dialogo costruttivo a tutto tondo con la Lega Araba e relazioni amichevoli con tutti i suoi membri - ha affermato Putin in una dichiarazione pubblicata sul sito web del Cremlino -. A questo proposito, vorrei invitare i leader di tutti gli stati della Lega Araba, nonché il Segretario Generale della Lega Araba, al primo vertice russo-arabo, che prevediamo di tenere il 15 ottobre". Nel suo messaggio di saluto per il 34/mo vertice della Lega Araba, Putin ha poi affermato che la Russia sostiene gli sforzi dei Paesi arabi verso una soluzione diplomatica in Medio Oriente ed ha invocato il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale.