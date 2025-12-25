Papa celebra messa nel giorno di Natale, poi benedizione Urbi et Orbi

Offerte Sky
Papa Leone celebra la messa del giorno di Natale, alle 12 benedizione Urbi et Orbi. LIVE

Il Pontefice presiede, nella basilica di San Pietro, la messa del giorno di Natale: l'ultima volta era accaduto nel 1994. Leone ha quindi ripreso una tradizione che era viva fino ai tempi di Papa Wojtyla. Alle 12, poi, si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni per il messaggio Urbi et Orbi

Papa Leone, in processione, ha fatto il suo ingresso nella basilica di San Pietro per celebrare la messa del "giorno" nella solennità del Natale. La celebrazione del "giorno" non veniva celebrata da un Pontefice dai tempi di Giovanni Paolo II. L'ultima volta era accaduto nel 1994. A partire dal pontificato di Paolo VI, infatti, i Papi avevano generalmente affidato questa celebrazione a un cardinale, riservandosi personalmente la benedizione Urbi et Orbi del mezzogiorno. Leone, presiedendo anche la messa del giorno di Natale, ha quindi ripreso una tradizione che era viva fino ai tempi di Papa Wojtyla. Alle 12 si affaccerà dalla Loggia delle Benedizioni per il messaggio Urbi et Orbi.

