Iran, uccisi Larijani e Soleimani. Raid israeliani su Beirut. LIVE

Teheran conferma che sono stati uccisi sia il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano che il comandante dell'unità Basi. Due morti ieri sera a Tel Aviv per una bomba iraniana. Nella notte Israele è tornato a bombardare Beirut: ci sarebbero almeno 6 morti e 24 feriti. Trump annuncia una coalizione con 4 paesi arabi più Israele e afferma: la Nato "non ci serve". Lascia il capo dell'antiterrorismo Usa, in polemica con la guerra del tycoon
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L'Iran ha confermato che sono stati uccisi sia il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani che il comandante dell'unità Basij Gholamreza Soleimani. Due morti ieri sera a Tel Aviv per una bomba di Teheran. Nella notte Israele è tornato a bombardare Beirut: ci sarebbero almeno 6 morti e 24 feriti. Ancora attacchi alla base Usa di Baghdad. Washington colpisce siti iraniani vicino Hormuz. Trump annuncia una coalizione con 4 paesi arabi più Israele e afferma: la Nato "non ci serve". Il capo del centro per l'antiterrorismo Usa Joe Kent si dimette in polemica con Trump. "Non posso sostenere in buona coscienza la guerra in Iran. Teheran non rappresentava una minaccia imminente per il nostro Paese ed è chiaro che questa guerra è stata iniziata per la pressione di Israele e della sua potente lobby americana", afferma Kent.
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Iran, giustiziato un uomo accusato di spionaggio per Israele
Un uomo condannato in Iran per spionaggio a favore di Israele è stato giustiziato oggi, secondo quanto annunciato dalle autorità giudiziarie del Paese. "La condanna a morte di una spia al servizio del regime sionista, che ha fornito immagini e informazioni su siti sensibili nel Paese agli agenti del Mossad, è stata eseguita questa mattina", ha riportato Mizan Online, sito web affiliato alla magistratura iraniana. Secondo Mizan, Kourosh Keyvani era stato arrestato durante la guerra di 12 giorni tra Iran e Israele a giugno, nella quale gli Stati Uniti hanno colpito gli impianti nucleari iraniani. Il sito web ha descritto dettagliatamente gli incontri del sospettato con agenti del Mossad, il servizio segreto israeliano, e ha affermato che aveva ricevuto addestramento in "sei paesi europei e a Tel Aviv". Si tratta della prima esecuzione annunciata dall'Iran dall'inizio della guerra contro Israele e Stati Uniti il 28 febbraio.
Due feriti gravi, stazione devastata a Tel Aviv in attacco dall'Iran
Due persone sono rimaste gravemente ferite alla periferia di Tel Aviv e la stazione ferroviaria di Savidor devastata dall'ultimo lancio di missili dall'Iran. Frammenti di missile sono caduti nel cortile di una scuola a Gerusalemme. Lo riferiscono i soccorritori.
Teheran e Mosca denunciano un attacco vicino alla centrale nucleare iraniana di Bushehr
Teheran e Mosca affermano che un attacco ha colpito ieri una zona vicino alla centrale nucleare iraniana di Bushehr, sul Golfo Persico, senza causare rilascio di materiale atomico né feriti. L'amministratore delegato dell'azienda di energia nucleare russa Rosatom, Alexey Likhachev, ha dichiarato - citato dall'agenzia di stampa Tass - che "un attacco ha colpito l'area adiacente all'edificio del servizio di metrologia situato presso il sito della centrale nucleare di Bushehr, in prossimità dell'unità di potenza in funzione. Non ci sono state vittime tra il personale Rosatom. La situazione radioattiva del sito è normale". L'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Oeai) ha da parte sua rilasciato una dichiarazione in cui afferma che "non si sono verificati danni economici, tecnici o umani e nessuna parte dell'impianto è stata danneggiata".
Arabia Saudita e Kuwait attaccati da droni e razzi
Razzi e droni hanno preso di mira stanotte i territori dell'Arabia Saudita e del Kuwait, hanno annunciato le autorità dei due stati del Golfo nel diciannovesimo giorno del conflitto in Medio Oriente. In Arabia un portavoce del Ministero della Difesa ha scritto che l'esercito ha distrutto sei droni nella parte orientale del Paese. "Le difese aeree del Kuwait stanno intercettando attacchi missilistici e con droni ostili", ha dichiarato da parte sua l'esercito dell'emirato.
Nuovo attacco contro l'ambasciata Usa a Baghdad
Un attacco con drone ha preso di mira stanotte l'ambasciata statunitense a Baghdad, secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza e da testimoni. "Un drone ha colpito direttamente l'ambasciata", ha dichiarato la fonte di sicurezza senza specificare se ci siano stati danni. Un secondo funzionario ha aggiunto che il drone è caduto "vicino alla recinzione di sicurezza dell'ambasciata". L'attacco avviene poche ore dopo un altro attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa nella capitale irachena.
Usa chiedono alle ambasciate nel mondo di rivedere le procedure di sicurezza
Il Dipartimento di Stato americano ha ordinato a tutte le sedi diplomatiche Usa nel mondo di avviare "immediatamente" valutazioni di sicurezza di emergenza, citando "la situazione in corso e in evoluzione in Medio Oriente e il rischio di ripercussioni", secondo un cablogramma inviato martedì e visionato dal Washington Post. Sebbene ordini simili siano stati inviati alle sedi diplomatiche in Medio Oriente nelle scorse settimane, l'ordine di martedì, firmato dal segretario di Stato americano Marco Rubio, rappresenta la prima volta che alle ambasciate viene chiesto di rivedere le proprie misure di sicurezza a causa della guerra con l'Iran.
Libano, 6 morti e 24 feriti negli ultimi raid aerei israeliani su Beirut
Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che due raid israeliani sul centro di Beirut avvenuti nelle prime ore di oggi hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite altre 24, precisando che il bilancio è preliminare. "Sul luogo sono stati recuperati anche resti umani e le loro identità saranno determinate tramite test del dna", si legge nella dichiarazione del dicastero.
Iran minaccia vendetta per la morte di Larijani: "Attaccare Israele"
Il capo dell'esercito iraniano, il generale Amir Hatami, ha dichiarato oggi che la morte del capo della sicurezza della Repubblica islamica Ali Larijani sarà "vendicata", secondo quanto riportato dai media di Teheran. "Il sangue puro" di Larijani "e degli altri amati martiri sarà vendicato", ha affermato Hatami in una dichiarazione pubblicata dall'agenzia di stampa Tasnim. Da parte sua il Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche ha annunciato in un comunicato che gli attacchi che hanno colpito stanotte Tel Aviv causando almeno due morti sono stati lanciati "per vendicare" Larijani e gli altri funzionari uccisi ieri negli attacchi contro l'Iran.
Qatar intercetta attacco missilistico, esplosioni sentite a Doha
Il Ministero della Difesa del Qatar ha annunciato stamattina di aver intercettato un attacco missilistico, dopo che testimoni hanno udito delle esplosioni nella capitale Doha. "Le forze armate hanno intercettato un attacco missilistico diretto contro lo Stato del Qatar", ha dichiarato il dicastero in un comunicato diffuso poco dopo le detonazioni.
Giappone, larga maggioranza contraria a intervento Usa in Iran
Una ampia maggioranza dell'opinione pubblica giapponese si dichiara contraria all'intervento militare statunitense in Iran, aumentando la pressione sul governo della premier Sanae Takaichi, chiamato a definire una posizione ufficiale sul conflitto in Medio Oriente. Secondo un sondaggio nazionale condotto nel fine settimana dal quotidiano liberale Asahi Shimbun su oltre 1.100 elettori, l'82% degli intervistati si è detto contrario all'attacco congiunto Usa-Israele contro Teheran, mentre soltanto il 9% lo approva. Il dato rappresenta un aumento significativo dell'opposizione rispetto al marzo 2003, quando il 59% degli intervistati si era opposto all'invasione dell'Iraq. Nonostante le critiche internazionali, la premier Takaichi ha finora evitato giudizi legali sull'operazione, dichiarando di voler "astenersi da valutazioni giuridiche".
Missile iraniano cade vicino al quartier generale militare australiano negli Emirati
Un missile iraniano è caduto vicino al quartier generale militare dell'Australia in Medio Oriente situato negli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato il primo ministro australiano Anthony Albanese aggiungendo che non si sono registrati feriti. "Nelle prime ore di mercoledì un proiettile iraniano è atterrato" vicino alla base di Al Minhad "che l'Australia mantiene negli Emirati", ha detto Albanese ai giornalisti. "Posso confermare che nessun australiano è rimasto ferito e che tutti sono perfettamente al sicuro", ha aggiunto il premier.