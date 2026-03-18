Iran, uccisi Larijani e Soleimani. Raid israeliani su Beirut. LIVE

Un uomo condannato in Iran per spionaggio a favore di Israele è stato giustiziato oggi, secondo quanto annunciato dalle autorità giudiziarie del Paese. "La condanna a morte di una spia al servizio del regime sionista, che ha fornito immagini e informazioni su siti sensibili nel Paese agli agenti del Mossad, è stata eseguita questa mattina", ha riportato Mizan Online, sito web affiliato alla magistratura iraniana. Secondo Mizan, Kourosh Keyvani era stato arrestato durante la guerra di 12 giorni tra Iran e Israele a giugno, nella quale gli Stati Uniti hanno colpito gli impianti nucleari iraniani. Il sito web ha descritto dettagliatamente gli incontri del sospettato con agenti del Mossad, il servizio segreto israeliano, e ha affermato che aveva ricevuto addestramento in "sei paesi europei e a Tel Aviv". Si tratta della prima esecuzione annunciata dall'Iran dall'inizio della guerra contro Israele e Stati Uniti il 28 febbraio.