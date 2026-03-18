Il violoncellista libanese ha scelto di utilizzare la musica come strumento di resistenza suonando tra le rovine di Dahieh, sobborgo di Beirut colpito dai raid. "La musica suona una melodia di speranza", ha scritto Sahely su Instagram

Il violoncellista libanese Mahdi Sahely si è esibito tra le macerie di Beirut. A seguito dei bombardamenti che hanno colpito la capitale del Libano, il musicista ha scelto di utilizzare la musica come strumento di resistenza tra le rovine di Dahieh, sobborgo di Beirut colpito dai raid. "Nel bel mezzo della guerra e della distruzione, la musica suona una melodia di speranza, trasformando i sospiri della sofferenza in melodie che riflettono la resilienza dello spirito umano", ha scritto il violoncellista in un post su Instagram accompagnato dal video dell'esibizione.