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Torino, Bolle guida la più grande sbarra del mondo

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Roberto Bolle ha guidato a Torino una grande lezione di danza nell’ambito di "Ballo in Bianco". In Piazza San Carlo quasi duemila ragazzi hanno preso parte all’evento, trasformando il centro cittadino in una grande sala di danza all’aperto per quella che è stata definita la più grande lezione alla sbarra del mondo.

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