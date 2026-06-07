Israele, sparatorie vicino alla Cisgiordania: un morto

Un uomo di 35 anni è morto e altre cinque persone sono rimaste ferite in delle sparatorie avvenute in diverse località del centro di Israele, nei pressi della Cisgiordania occupata. Secondo la polizia, il presunto autore dell'attacco è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha visitato una delle aree colpite, elogiando l'intervento degli agenti. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell'episodio.