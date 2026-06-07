Taiwan, il Taipei Zoo dà  il benvenuto a due panda rossi

Due panda rossi provenienti dallo Zoo di Shanghai sono arrivati al Taipei Zoo: un maschio di tre anni e una femmina di due, entrambi in buona salute. Dopo un periodo di quarantena, il loro debutto pubblico è atteso a luglio. Il trasferimento rientra in un accordo di conservazione avviato durante il Forum Shanghai-Taipei del 2024.
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