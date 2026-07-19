Al termine della recita dell'Angelus a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV si è avvicinato alla folla compiendo un giro tra i fedeli a bordo di una golf cart. Accolto con grande entusiasmo da applausi e cori della folla al grido di "Viva il Papa!", il Pontefice ha salutato le persone presenti in piazza, stringendo le mani e benedicendo diversi bambini lungo il percorso.
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Papa Leone XIV saluta i fedeli a bordo di una golf cart
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