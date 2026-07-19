Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Terremoto di magnitudo 5.6 in Perù, crolli a Pumpunya

Mondo

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il Perù centrale nella notte. Secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo l'ipocentro è stato localizzato a 22 chilometri di profondità. A Pumpunya, nella regione di Junin, vigili del fuoco, residenti e soldati hanno avviato le ricerche tra le macerie di un edificio crollato per trovare una persona che risulta intrappolata.

Prossimi video

I fratelli Tate arrestati a Miami dopo la richiesta di estradizione dalla Gran Bretagna

Mondo

Terremoto di magnitudo 5.6 in Perù, crolli a Pumpunya

Mondo

Papa Leone XIV saluta i fedeli a bordo di una golf cart

Mondo

Miami, in arresto influencer misogini Andrew e Tristan Tate

Mondo

Mondiali 2026, l'attesa dell'Argentina

Mondo

Mondiali Usa 2026, come si vive la finale in Argentina

Mondo