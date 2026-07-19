Terremoto di magnitudo 5.6 in Perù, crolli a Pumpunya

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il Perù centrale nella notte. Secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo l'ipocentro è stato localizzato a 22 chilometri di profondità. A Pumpunya, nella regione di Junin, vigili del fuoco, residenti e soldati hanno avviato le ricerche tra le macerie di un edificio crollato per trovare una persona che risulta intrappolata.
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