Terremoto di magnitudo 5.6 in Perù, crolli a Pumpunya

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito il Perù centrale nella notte. Secondo il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo l'ipocentro è stato localizzato a 22 chilometri di profondità. A Pumpunya, nella regione di Junin, vigili del fuoco, residenti e soldati hanno avviato le ricerche tra le macerie di un edificio crollato per trovare una persona che risulta intrappolata.