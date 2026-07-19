Miami, in arresto influencer misogini Andrew e Tristan Tate

Il Servizio dei Marshals degli Stati Uniti ha arrestato Andrew e Tristan Tate, mentre la Procura della Corona britannica ha dichiarato che chiederà l’estradizione dei due ex kickboxer diventati star dei social media, sulla base di nuove accuse di stupro, lesioni personali e tratta di esseri umani. La Procura della Corona ha affermato che formulerà ulteriori accuse contro Andrew Tate, 39 anni, e Tristan Tate, 38 anni, dopo aver identificato altre quattro vittime. Secondo diverse testate giornalistiche, i fratelli sono stati arrestati a Miami. I fratelli Tate dovranno rispondere in Gran Bretagna di accuse relative a presunti reati commessi tra luglio 2010 e agosto 2017: i due hanno negato qualsiasi illecito. Gli arresti segnano un nuovo capitolo nelle crescenti difficoltà legali dei fratelli, che devono già affrontare un procedimento penale in Romania, dove le autorità stanno indagando su di loro dal dicembre 2022. I fratelli hanno conquistato un vasto seguito online promuovendo le loro opinioni sulla mascolinità e sulla ricchezza, mentre Andrew Tate si è già definito in passato un misogino.