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Chernobyl, Kiev accusa Mosca di un raid su sito nucleare

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L’Ucraina accusa la Russia di aver colpito con un drone una struttura destinata allo stoccaggio del combustibile nucleare esausto nei pressi di Chernobyl Nuclear Power Plant. Secondo Kiev, l’attacco ha provocato danni a un edificio dell’impianto senza causare feriti né aumenti della radioattività. L’International Atomic Energy Agency ha annunciato l’invio di una squadra di esperti per verificare l’entità dei danni.

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