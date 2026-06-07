L’Ucraina accusa la Russia di aver colpito con un drone una struttura destinata allo stoccaggio del combustibile nucleare esausto nei pressi di Chernobyl Nuclear Power Plant. Secondo Kiev, l’attacco ha provocato danni a un edificio dell’impianto senza causare feriti né aumenti della radioattività. L’International Atomic Energy Agency ha annunciato l’invio di una squadra di esperti per verificare l’entità dei danni.
Prossimi video
Chernobyl, Kiev accusa Mosca di un raid su sito nucleare
Mondo
Torino, Bolle guida la più grande sbarra del mondo
Mondo
Taiwan, il Taipei Zoo dà il benvenuto a due panda rossi
Mondo
Madrid accoglie Papa Leone, oltre un milione in piazza
Mondo
Kosovo al voto, Kurti cerca una nuova maggioranza
Mondo
Papa: nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello
Mondo
Stretto di Hormuz paralizzato da 100 giorni di guerra
Mondo