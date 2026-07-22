Regno Unito, il principe George compie 13 anni

Il principe George compie 13 anni. Primogenito del principe William e di Catherine, principessa del Galles, è il secondo nella linea di successione al trono britannico dopo il padre William. Nato il 22 luglio 2013, negli anni ha partecipato ai principali eventi della famiglia reale, dal Giubileo di Platino ai funerali della regina Elisabetta II fino all'incoronazione di re Carlo III, dove è stato paggio d'onore. Sempre più presente negli impegni pubblici, cresce sotto l'attenzione dei media mentre William e Kate continuano a proteggerne la privacy, cercando di garantire ai loro figli una crescita il più possibile normale nonostante il futuro ruolo istituzionale.
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