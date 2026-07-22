New York, Mamdani chiede l'arresto di Netanyahu

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha chiesto al governo degli Stati Uniti di arrestare il premier israeliano Benjamin Netanyahu in applicazione del mandato di cattura emesso nel 2024 dalla Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra, accuse respinte da Israele. Mamdani ha precisato che la sua amministrazione non ha il potere di eseguire il mandato, mentre il presidente Donald Trump ha dichiarato che Netanyahu non sarà arrestato durante le sue visite negli Stati Uniti.
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