Iran, continuano i raid Usa: undicesima notte di attacchi

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver concluso l'undicesima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi militari in Iran. Secondo il Comando Centrale statunitense, i raid hanno colpito centri operativi, capacità marittime, hangar per velivoli, depositi di droni e infrastrutture logistiche. Intanto, immagini provenienti dalla città iraniana di Behbahan mostrano un incendio lungo una strada dopo quello che, secondo i media locali, sarebbe stato un attacco missilistico.