Rubio: "Pronti a trattare, ma l'Iran non vuole negoziare"

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti restano disponibili a una soluzione diplomatica della crisi con l'Iran, accusando però Teheran di non essere realmente intenzionata a negoziare. Le dichiarazioni arrivano mentre l'escalation nella regione continua a incidere sulla sicurezza delle rotte energetiche, dopo che tre petroliere dirette in Asia hanno invertito la rotta nel Mar Rosso. Rubio ha inoltre ribadito che l'Iran non deve poter controllare lo Stretto di Hormuz, passaggio strategico per il commercio mondiale.
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