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Russia, droni ucraini colpiscono i magazzini Wildberries

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Nuovi attacchi con droni ucraini hanno colpito due centri logistici di Wildberries, il maggiore rivenditore online della Russia, nelle città di Nevinnomyssk e Krasnodar. Secondo l'azienda, diverse persone sono rimaste ferite e gli incendi hanno causato gravi danni alle strutture. Si tratta del secondo raid contro i magazzini Wildberries in pochi giorni, dopo quello del 18 luglio che aveva provocato otto morti e interrotto le attività del gruppo.

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