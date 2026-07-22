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Atene, oltre 500 gatti randagi alle prese con il caldo

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L'ondata di caldo che sta investendo la Grecia mette a rischio anche gli oltre 500 gatti randagi assistiti ogni giorno ad Atene dall'associazione Nine Lives, in collaborazione con il Comune. Con temperature superiori ai 40 gradi, i volontari monitorano lo stato di salute degli animali, distribuiscono acqua e cibo e controllano eventuali segni di disidratazione, mentre i gatti cercano riparo nelle aree più fresche della città durante le ore più calde.

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