Louvre, riaperta la Galerie d'Apollon dopo il furto del 2025

Il Museo del Louvre ha riaperto la Galleria d'Apollo, chiusa dal furto dei Gioielli della Corona del 19 ottobre 2025. La sala riapre senza le opere rubate, destinate a una nuova area ad alta sicurezza. Il direttore Christophe Leribault ha dichiarato: "Siamo felici di riaprire la Galleria d'Apollo, uno spazio iconico del Louvre". Per il colpo da 102 milioni di dollari sono state incriminate quattro persone.
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