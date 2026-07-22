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Louvre, riaperta la Galerie d'Apollon dopo il furto del 2025

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Il Museo del Louvre ha riaperto la Galleria d'Apollo, chiusa dal furto dei Gioielli della Corona del 19 ottobre 2025. La sala riapre senza le opere rubate, destinate a una nuova area ad alta sicurezza. Il direttore Christophe Leribault ha dichiarato: "Siamo felici di riaprire la Galleria d'Apollo, uno spazio iconico del Louvre". Per il colpo da 102 milioni di dollari sono state incriminate quattro persone.

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