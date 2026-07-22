Raid russo colpisce due stazioni di benzina a Kharkiv

Un drone russo ha colpito una stazione di servizio a Kharkiv, causando il ferimento di cinque persone e un incendio a una pompa di carburante. Il nuovo attacco colpisce ancora una volta distributori e infrastrutture energetiche ucraine nelle aree vicine al fronte.
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