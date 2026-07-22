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Finestrino esploso in volo, le immagini dei danni

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Ljubisa Karovic ha raccontato al Guardian l'esperienza vissuta a bordo di un aereo Ryanair dopo l'esplosione di un finestrino. L'imprenditore serbo ha spiegato di essere stato quasi risucchiato fuori dal velivolo e di essersi salvato solo grazie alla cintura di sicurezza allacciata. Ecco le immagini dei danni all'aereo e del finestrino rotto durante il volo.

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