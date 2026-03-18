Crosetto, alle 10 su Sky TG24 l'intervista al ministro della Difesa

Il direttore Fabio Vitale intervista il ministro della Difesa, alla vigilia del Consiglio Ue e mentre continua la guerra in Medio Oriente, dopo gli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran

La difficile situazione internazionale e il conflitto in Medio Oriente, dopo gli attacchi degli Usa e di Israele all'Iran, saranno tra i temi dell'intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto realizzata dal direttore di Sky Tg24 Fabio Vitale, in diretta dalle 10.