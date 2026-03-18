Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Crosetto, alle 10 su Sky TG24 l'intervista al ministro della Difesa

Politica
©Ansa

Il direttore Fabio Vitale intervista il ministro della Difesa, alla vigilia del Consiglio Ue e mentre continua la guerra in Medio Oriente, dopo gli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran

ascolta articolo

La difficile situazione internazionale e il conflitto in Medio Oriente, dopo gli attacchi degli Usa e di Israele all'Iran, saranno tra i temi dell'intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto realizzata dal direttore di Sky Tg24 Fabio Vitale, in diretta dalle 10. 

Dove seguire l'intervista

Oltre che sui canali 100 e 500 di Sky, e sul canale 50 del digitale terrestre, è possibile seguire l'intervista al ministro Crosetto anche in streaming sul sito skytg24.it

FOTOGALLERY

Ipa/Sky TG24

1/6
Mondo

Esistono alternative allo Stretto di Hormuz per trasportare petrolio?

I leader mondiali si interrogano su come aggirare la chiusura del corridoio marittimo che separa le coste iraniane dalla penisola arabica. Ma ci sono opzioni davvero valide? Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' andata in onda l’11 marzo

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Referendum, Disability Card valida come documento ai seggi

Politica

La Carta europea della disabilità diventa documento valido per accedere al voto assistito nei...

Eu Disability Card

Referendum Giustizia, su Sky TG24 il Confronto fra Nordio e Grosso

Politica

Il ministro della Giustizia, tra i promotori della riforma e sostenitore del “SÌ”, ed Enrico...

Referendum Giustizia 2026, come si vota: cosa c'è da sapere

Politica

Il 22 e il 23 marzo 2026 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimersi sul...

Giornata Unità Nazionale, Mattarella e Meloni all'Altare della Patria

Politica

A Roma le celebrazioni della Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione,...

10 foto

Giorno unità nazionale, Mattarella: libertà e pace guidino istituzioni

Politica

“Costituzione, Canto degli Italiani e Tricolore sono simboli di una comunità fondata sulla...

Sergio Mattarella

Politica: I più letti