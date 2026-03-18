Crosetto, alle 10 su Sky TG24 l'intervista al ministro della Difesa

Il direttore Fabio Vitale intervista il ministro della Difesa, alla vigilia del Consiglio Ue e mentre continua la guerra in Medio Oriente, dopo gli attacchi di Usa e Israele contro l'Iran
La difficile situazione internazionale e il conflitto in Medio Oriente, dopo gli attacchi degli Usa e di Israele all'Iran, saranno tra i temi dell'intervista al ministro della Difesa Guido Crosetto realizzata dal direttore di Sky Tg24 Fabio Vitale, in diretta dalle 10.
Dove seguire l'intervista
Oltre che sui canali 100 e 500 di Sky, e sul canale 50 del digitale terrestre, è possibile seguire l'intervista al ministro Crosetto anche in streaming sul sito skytg24.it.
Ipa/Sky TG24
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