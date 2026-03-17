Stretto di Hormuz, ecco perché è difficile tenerlo aperto

La rappresaglia iraniana ha sconvolto la vita e le economie dei regni sunniti del Golfo. I pasdaran non hanno colpito solo Israele, ma anche i vicini, in particolare gli Emirati Arabi e Dubai. La presenza delle basi statunitensi, invece di rappresentare uno scudo, si è trasformata in un bersaglio e non ha garantito protezione. Nei Paesi del Golfo è già in corso un dibattito sul futuro dell'alleanza con Washington: i monarchi devono ridefinire il proprio modello di difesa, il rapporto con gli Stati Uniti e la gestione dei rapporti con Teheran. Alcuni, come Oman e Qatar, hanno mantenuto un dialogo con gli ayatollah. Arabia Saudita ed Emirati hanno ammorbidito i toni, pur continuando a considerare l'Iran un rivale pericoloso. Anche Teheran, però, non può ignorare le conseguenze delle proprie azioni: Dubai rappresenta un nodo economico cruciale, e colpirlo significa mettere a rischio una parte significativa degli stessi interessi iraniani.

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