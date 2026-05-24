Le novità avranno un forte impatto su chi è entrato legalmente negli Usa con visti temporanei e poi ha deciso di richiedere la Green card con l’obiettivo di non lasciare più il Paese, come nel caso di studenti, coniugi di cittadini americani e lavoratori stranieri. "I non immigrati come gli studenti o i lavoratori temporanei arrivano negli Stati Uniti per un breve periodo e per uno scopo specifico", ha messo in evidenza il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, aggiungendo che il sistema "è concepito affinché lascino il Paese terminata la loro visita, che non può essere un primo passo per ottenere la Green card". C’è chi fa quindi notare che la misura colpirà indiscriminatamente sia chi è senza documenti sia chi vi è legalmente ed è sponsorizzato da aziende americane.

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