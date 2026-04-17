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Europa, solo l’immigrazione può rallentare il calo della popolazione

Raffaele Mastrolonardo

Le ultime proiezioni demografiche dell’ufficio statistico continentale confermano la diminuzione degli abitanti Ue nei prossimi 75 anni: -11% entro il 2100. Ma senza l’apporto di persone da fuori i confini si verificherebbe un vero e proprio crollo. Soprattutto in Italia.

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